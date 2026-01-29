Azərbaycanda ötən il istehlakçılara 383 min manat vəsait geri qaytarılıb
Biznes
- 29 yanvar, 2026
- 17:33
Azərbaycanda ötən il ərzində təmin olunmuş 2 588 istehlakçı müraciəti əsasında ümumilikdə 382 min 915 manat vəsait sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istehlakçılara qaytarılıb.
"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Dövlət Agentliyinin istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirdiyi intensiv tədbirlər bazar iştirakçıları arasında hüquqi məsuliyyətin artırılmasına, xüsusilə istehlakçıların pozulmuş hüquqlarının bərpası istiqamətində real nəticələrin əldə olunmasına xidmət edir.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04