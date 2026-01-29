İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Biznes
    • 29 yanvar, 2026
    • 17:33
    Azərbaycanda ötən il istehlakçılara 383 min manat vəsait geri qaytarılıb

    Azərbaycanda ötən il ərzində təmin olunmuş 2 588 istehlakçı müraciəti əsasında ümumilikdə 382 min 915 manat vəsait sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istehlakçılara qaytarılıb.

    "Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Dövlət Agentliyinin istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirdiyi intensiv tədbirlər bazar iştirakçıları arasında hüquqi məsuliyyətin artırılmasına, xüsusilə istehlakçıların pozulmuş hüquqlarının bərpası istiqamətində real nəticələrin əldə olunmasına xidmət edir.

    Azərbaycan Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi istehlakçılar ödəniş
    В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатов

