İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Astara Gömrük İdarəsində 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 26 dekabr, 2025
    • 08:20
    Astara Gömrük İdarəsində 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Astara Gömrük İdarəsində 58 kiloqram 610 qram həşiş və 89 kiloqram 705 qram marixuana, ümumilikdə 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib.

    Narkotik vasitə ölkəmizdən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya "kərəviz və kahı" yükü aparan nəqliyyat vasitəsində aşkarlanıb.

    Stasionar rentgen qurğusunda baxış zamanı şübhəli cizgilər müşahidə edildiyindən yük avtomobilinə kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə gömrük yoxlaması həyata keçirilib.

    Nəqliyyat vasitəsindəki 2 paletdə gömrük nəzarətindən gizlədilən, xalis təmiz çəkisi 58 kiloqram 610 qram narkotik vasitə həşiş və 89 kiloqram 705 qram narkotik vasitə-marixuana aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Astara Narkotik vasitə nəqliyyat vasitəsi
    Foto
    Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

    Son xəbərlər

    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2025)

    Maliyyə
    08:50

    3I/ATLAS kometində yeni anomaliya aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    08:32

    Yaponiya Nazirlər Kabineti rekord müdafiə xərcləri olan büdcə layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:23
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:20
    Foto

    Astara Gömrük İdarəsində 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    07:46

    Çin "SatNet" rabitə peykləri qrupunu buraxıb

    Digər ölkələr
    07:09

    Britaniya keçmiş şahzadə Endryunun mümkün cinayətləri ilə bağlı FTB-dən məlumat istəyəcək

    Digər ölkələr
    06:38

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti