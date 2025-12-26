Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

    Происшествия
    • 26 декабря, 2025
    • 08:27
    Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

    Астаринским таможенным управлением была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

    Так, в транспортном средстве, следовавшем транзитом по территории страны из Ирана в Россию с грузом "сельдерея и салата", были обнаружены 58 кг 610 г гашиша и 89 кг 705 г марихуаны. В общей сложности изъято свыше 148 килограммов наркотических средств.

    Отмечается, что при досмотре с использованием стационарной рентген-установки были зафиксированы подозрительные признаки, в связи с чем грузовой автомобиль был подвергнут углубленной таможенной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы. В результате в двух палетах, находившихся в транспортном средстве, были выявлены наркотические средства, скрытые от таможенного контроля.

    По факту ведется расследование.

    ГТК контрабанда наркотики
    Фото
    Astara Gömrük İdarəsində 148 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Последние новости

    08:54

    В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолета

    Другие страны
    08:32
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:27
    Фото

    Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

    Происшествия
    08:17

    На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

    Наука и образование
    07:51

    Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

    Другие страны
    07:25

    Китай запустил группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    06:49

    Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю

    Другие страны
    06:16

    Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

    Финансы
    05:57

    Трамп заявил о намерении обнародовать имена демократов по делу Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей