Астаринская таможня пресекла контрабанду крупной партии наркотиков

Астаринским таможенным управлением была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Управлении прессы и по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Так, в транспортном средстве, следовавшем транзитом по территории страны из Ирана в Россию с грузом "сельдерея и салата", были обнаружены 58 кг 610 г гашиша и 89 кг 705 г марихуаны. В общей сложности изъято свыше 148 килограммов наркотических средств.

Отмечается, что при досмотре с использованием стационарной рентген-установки были зафиксированы подозрительные признаки, в связи с чем грузовой автомобиль был подвергнут углубленной таможенной проверке с использованием служебной собаки кинологической службы. В результате в двух палетах, находившихся в транспортном средстве, были выявлены наркотические средства, скрытые от таможенного контроля.

По факту ведется расследование.