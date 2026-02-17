İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    • 17 fevral, 2026
    • 18:03
    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Fevralın 17-də Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında (ADDA) akademiyanın rektor əvəzi Eldar Qocayevin İsrailin ölkəmizdəki səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı ADDA ilə İsrailin dənizçilik sahəsində fəaliyyət göstərən ali təhsil və təlim müəssisələri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Tərəflər akademik mübadilə proqramları, qısamüddətli təlimlər və yay–qış məktəblərinin təşkili, süni intellektin dənizçilik təhsilinə tətbiqi, birgə istehsalat təcrübələrinin təşkili, eləcə də elmi-tədqiqat layihələri üzrə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçiriblər.

    Qarşılıqlı maraq və konstruktiv dialoq şəraitində keçən görüşün sonunda tərəflər gələcək əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlı olduqlarını və əməkdaşlığın sahə üzrə konkret ali təhsil müəssisələri və birgə layihələr vasitəsilə həyata keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu bildiriblər.

    Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası İsrail Səfir Ronen Krausz

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti