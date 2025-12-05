AFFA prezidenti DÇ-2026-nın püşkatma mərasiminə qatılacaq
AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatma mərasiminə qatılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Qurumun rəhbəri ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda təşkil olunacaq tədbirdə iştirak edəcək.
Qeyd edək ki, DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul tarixləri aralığında ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunacaq.
