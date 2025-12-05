İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    AFFA prezidenti DÇ-2026-nın püşkatma mərasiminə qatılacaq

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:03
    AFFA prezidenti DÇ-2026-nın püşkatma mərasiminə qatılacaq
    Rövşən Nəcəf

    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatma mərasiminə qatılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Qurumun rəhbəri ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda təşkil olunacaq tədbirdə iştirak edəcək.

    Qeyd edək ki, DÇ-2026 11 iyun – 19 iyul tarixləri aralığında ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunacaq.

