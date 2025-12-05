В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

В рамках III международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение", состоявшейся в Баку, состоялась панельная сессия под названием "Международное сотрудничество: мобилизация глобальной поддержки".

Как сообщает Report, декан Школы сухопутных войск Национального университета обороны Турции Ибрагим Этхем Атнур, выступая с примерами на основе существующей карты Армении, обратился к истории.

"На этих территориях когда-то жили азербайджанцы, и сейчас они должны требовать не только возвращения на свою родину, но и восстановления своего культурного наследия. Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, является важным условием не только для исторической справедливости, но и для установления прочного мира и согласия в регионе", - отметил он.

Федеральный управляющий директор Немецкой федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли (BWA Global Economic Network) Урс Эмиль Ункауф заявил о необходимости развития международного сотрудничества по Концепции возвращения в Западный Азербайджан:

"Международное сотрудничество необходимо для восстановления культурного наследия в соответствии с глобальными нормами. Международные факты, исследования будут способствовать возвращению в Западный Азербайджан. Привлечение гражданского общества также положительно повлияет на этот процесс".

Профессор Института транспорта и телекоммуникаций Латвии Юрис Маклаковс заявил, что уничтожение культурного наследия является нападением не только на наследие, но и на историческую правду и человеческое достоинство:

"Ни один актор не может в одиночку решить проблему систематического стирания. Восстановление наследия требует скоординированных усилий на глобальном уровне. Образовательные учреждения, исследовательские центры могут быть вовлечены в эту работу. Мониторинг территорий с помощью спутников и дронов может поддержать процесс. Государства, институты, академические круги и НПО также играют ключевые роли в этом вопросе".

Руководитель Центра тюркского наследия Кыргызского национального университета Кайрат Осмоналиев отметил важность справедливого восстановления для примирения и мира:

"Особенно возмутителен факт разрушения религиозных объектов, направленный против религиозной символики. Были известные случаи оскорблений. Например, использование этих мест в качестве хлевов для животных. Это рассматривалось как сильная символическая антимусульманская акция, целью которой было особое оскорбление азербайджанцев и мусульман в целом. Можно ли в этом контексте говорить о какой-либо справедливости? Никто не застрахован от конфликтов".