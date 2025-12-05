В Баку зачитан итоговый документ международной конференции о культурном наследии

В Баку зачитан итоговый документ III международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

Как сообщает Report, документ зачитал профессор Международного университета Финал, почетный член Общины Западного Азербайджана Хусейн Ишыксал.

Отметим, что в конференции приняли участие около 100 гостей, представляющих более 60 стран, свыше 100 экспертов, ученых, общественных деятелей и государственных чиновников из Азербайджана, а также депутаты Милли Меджлиса.