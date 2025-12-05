В Баку зачитан итоговый документ международной конференции о культурном наследии
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 15:57
В Баку зачитан итоговый документ III международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".
Как сообщает Report, документ зачитал профессор Международного университета Финал, почетный член Общины Западного Азербайджана Хусейн Ишыксал.
Отметим, что в конференции приняли участие около 100 гостей, представляющих более 60 стран, свыше 100 экспертов, ученых, общественных деятелей и государственных чиновников из Азербайджана, а также депутаты Милли Меджлиса.
Последние новости
16:37
Апелляционный суд принял решение по делу Али КеримлиДругие
16:34
Фото
В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследияВнешняя политика
16:30
Фото
В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
16:28
Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем миреДругие страны
16:22
Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURLДругие страны
16:18
Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНОЗдоровье
16:10
Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив АзербайджанаИнфраструктура
16:05
Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионеВ регионе
16:01