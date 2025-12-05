Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку зачитан итоговый документ международной конференции о культурном наследии

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:57
    В Баку зачитан итоговый документ международной конференции о культурном наследии

    В Баку зачитан итоговый документ III международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

    Как сообщает Report, документ зачитал профессор Международного университета Финал, почетный член Общины Западного Азербайджана Хусейн Ишыксал.

    Отметим, что в конференции приняли участие около 100 гостей, представляющих более 60 стран, свыше 100 экспертов, ученых, общественных деятелей и государственных чиновников из Азербайджана, а также депутаты Милли Меджлиса.

