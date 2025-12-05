İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakıda mədəni irslə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun sənədi oxunub

    Xarici siyasət
    05 dekabr, 2025
    • 15:36
    Bakıda mədəni irslə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun sənədi oxunub

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda baş tutan III beynəlxalq konfransın yekun sənədi oxunub.

    "Report" xəbər verir ki, sənədi Beynəlxalq Final Universitetinin professoru, Qərbi Azərbaycan İcmasının fəxri üzvü Hüseyin Işıksal səsləndirib.

    Qeyd edək ki, konfransda dünyanın 60-dan çox ölkəsini təmsil edən 100-ə yaxın qonaq, Azərbaycandan 100-dən çox ekspert, alim, ictimai xadim və dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları iştirak ediblər.

