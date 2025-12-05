Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 16:01
    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет встречу с премьера Армении Николом Пашиняном 9 декабря в Берлине.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил заместитель представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле.

    "Во вторник (9 декабря - ред.) около 16:00 канцлер Германии встретит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ведомстве федерального канцлера. Последующие переговоры будут посвящены двустороннему экономическому сотрудничеству, региональным вопросам и мирному процессу между Арменией и Азербайджаном", - сказал Хилле.

    По итогам переговоров, как он уточнил, запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

