    Merts Paşinyanla Berlində danışıqlar aparacaq

    • 05 dekabr, 2025
    • 16:17
    Merts Paşinyanla Berlində danışıqlar aparacaq

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts dekabrın 9-da Berlində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüş keçirəcək.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Almaniya hökumətinin nümayəndəsinin müavini Sebastian Hille bildirib.

    "Dekabrın 9-u saat 16:00 radələrində Almaniya Kansleri Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul edəcək. Sonrakı danışıqlar ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığa, regional məsələlərə və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinə həsr olunacaq", - o qeyd edib.

    S.Hille bildirib ki, danışıqların yekununda liderlərin birgə mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır.

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

