Merts Paşinyanla Berlində danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 16:17
Almaniya Kansleri Fridrix Merts dekabrın 9-da Berlində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüş keçirəcək.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Almaniya hökumətinin nümayəndəsinin müavini Sebastian Hille bildirib.
"Dekabrın 9-u saat 16:00 radələrində Almaniya Kansleri Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul edəcək. Sonrakı danışıqlar ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığa, regional məsələlərə və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinə həsr olunacaq", - o qeyd edib.
S.Hille bildirib ki, danışıqların yekununda liderlərin birgə mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:55
Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edibRegion
16:53
Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənibASK
16:52
Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutubİKT
16:49
ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edibXarici siyasət
16:47
Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"İKT
16:47
Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşibDaxili siyasət
16:47
İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"İKT
16:43
Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunubHadisə
16:43