Cessi Linqard Cənubi Koreya klubunu tərk edib
Futbol
- 06 dekabr, 2025
- 12:31
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun keçmiş yarımmüdafiəçisi Cessi Linqard azad agent olub.
"Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı futbolçu Cənubi Koreyanın "Seul" klubunu tərk edib.
Təcrübəli yarımmüdafiəçi sözügedən komandada keçən ilin fevralından forma geyinirdi.
Qeyd edək ki, Mançester təmsilçisinin yetirməsi olan C.Linqard İngiltərə millisində 32 oyun keçirib. "Transfermarket" futbolçunun dəyərini 3 milyon avro olaraq qiymətləndirir.
Son xəbərlər
12:51
Foto
Türkiyədə avtobus TIR-a çırpılıb, 7 nəfər ölüb, 11-i yaralanıbRegion
12:40
Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşübXarici siyasət
12:33
Bazar günü temperatur enəcək, yağış yağacaqEkologiya
12:31
Cessi Linqard Cənubi Koreya klubunu tərk edibFutbol
12:22
Foto
Dünya Turizm Filmlərinin qalibləri mükafatlandırılıbİncəsənət
12:22
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 10 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:11
"S&P" Azərbaycanın 2029-cu ilə qədər xalis beynəlxalq investisiya mövqeyini qiymətləndiribMaliyyə
12:09
Foto
Bakıda D-8 ölkələrinin Gənclər Dialoqunun rəsmi açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:00