Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца 2025 года на закупку американского вооружения для нужд Сил обороны Украины по программе PURL.

Как передает Report, об этом написал в телеграм-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи со своим словенским коллегой Борутом Сайовицем.

"Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в сфере ПВО. Очень ценим тот факт, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм", – написал Шмыгаль.

По его словам, Украина также готова делиться со Словенией опытом по применению дронов-перехватчиков, дальнобойных беспилотников и других видов БПЛА.

"Вместе изучаем возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели". Также обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов и направления российских замороженных активов на поддержку украинской обороны",- отметил он.