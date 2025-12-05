Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 16:22
    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца 2025 года на закупку американского вооружения для нужд Сил обороны Украины по программе PURL.

    Как передает Report, об этом написал в телеграм-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи со своим словенским коллегой Борутом Сайовицем.

    "Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в сфере ПВО. Очень ценим тот факт, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм", – написал Шмыгаль.

    По его словам, Украина также готова делиться со Словенией опытом по применению дронов-перехватчиков, дальнобойных беспилотников и других видов БПЛА.

    "Вместе изучаем возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели". Также обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов и направления российских замороженных активов на поддержку украинской обороны",- отметил он.

    Денис Шмыгаль Словения российско-украинская война PURL Борут Сайовиц ПВО военная поддержка дроны оборона
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей