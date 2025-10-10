Venesuela parlamentinin keçmiş deputatı Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb
- 10 oktyabr, 2025
- 13:02
Venesuela parlamentinin keçmiş deputatı Maria Korina Maçadoya Nobel Sülh Mükafatı təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nobel mükafatı komitəsinin məlumatında bildirilib.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın namizədliyi dəstəklənməyib.
Müxalifətçi siyasətçi və ictimai xadim Venesuela xalqının demokratik hüquqlarının təşviqi istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətinə görə mükafata layiq görülüb.
