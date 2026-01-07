İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:55
    Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

    Qaradağ rayonunda yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan maşın ustası saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə saatlarında naməlum şəxslər bir nəfərə məxsus "Kamaz" markalı yük avtomobilinin 300 manat dəyərində ehtiyat hissəsini oğurlayıb.

    Qaradağ RPİ 10-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 38 yaşlı T.Əliyev və 31 yaşlı S.İsgəndərov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Araşdırma zamanı T.Əliyevin avtomobil ustası olduğu, rayon ərazisində daha iki yük avtomobilinin ehtiyat hissələrini oğurlayaraq satdığı məlum olub.

    Qaradağ rayonu oğurluq Yük avtomobili

