Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb
Hadisə
- 07 yanvar, 2026
- 10:55
Qaradağ rayonunda yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan maşın ustası saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, gecə saatlarında naməlum şəxslər bir nəfərə məxsus "Kamaz" markalı yük avtomobilinin 300 manat dəyərində ehtiyat hissəsini oğurlayıb.
Qaradağ RPİ 10-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 38 yaşlı T.Əliyev və 31 yaşlı S.İsgəndərov müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Araşdırma zamanı T.Əliyevin avtomobil ustası olduğu, rayon ərazisində daha iki yük avtomobilinin ehtiyat hissələrini oğurlayaraq satdığı məlum olub.
Son xəbərlər
11:05
"Zirə"yə keçən Azərbaycan millisinin üzvü: "Klubun planları və məqsədi açıq şəkildə izah olundu"Futbol
11:03
"Azərlotereya"da yeni təyinatBiznes
10:59
Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklərİKT
10:58
Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilibRegion
10:55
Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıbHadisə
10:55
Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılırDigər ölkələr
10:45
Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olubElm və təhsil
10:42
Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏYDaxili siyasət
10:41