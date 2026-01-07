Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib
Region
- 07 yanvar, 2026
- 10:58
İranda davam edən kütləvi etiraz aksiyaları fonunda Güney Azərbaycanın Təbriz, Ərdəbil və Zəncan şəhərlərinə əlavə təhlükəsizlik və hərbi qüvvələr yeridilib.
Bu barədə "Report" "İran İnternational"a istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, ötən gün Güney Azərbaycan türklərinin hüquqlarının qorunmasını tələb edən fəal Yürüş Mehralıbəyli də həbs edilib. İnformasiyaya görə, o, instaqram səhifəsində İrandakı iqtisadi, sosial və mədəni vəziyyətə dair video paylaşandan sonra saxlanılıb. Mehralıbəyli yaydığı videoda etiraz aksiyalarını dəstəklədiyini bildirib.
