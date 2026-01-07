Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 11:30
    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    На фоне продолжающихся в Иране массовых протестов в Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности и военные подразделения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на İran İnternational.

    Отметим, что вчера был арестован активист Юрюш Мехралибейли, требующий защиты прав тюрков Южного Азербайджана. По информации, он был задержан после того, как разместил на своей странице в Instagram видео об экономической, социальной и культурной ситуации в Иране. В опубликованном видео он выразил поддержку акциям протеста.

    Иран протесты Тебриз Ардебиль Зенджан силы безопасности
    Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib

    Последние новости

    11:49

    Минцифры Азербайджана проведет проектные работы в Комплексе бакинской телебашни

    Инфраструктура
    11:39

    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    Другие страны
    11:30

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    11:28

    В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и Венгрии

    Наука и образование
    11:22

    Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетом

    Финансы
    10:56

    В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы

    Происшествия
    10:50

    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

    Внутренняя политика
    10:50

    В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"

    Происшествия
    10:40

    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Другие страны
    Лента новостей