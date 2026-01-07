В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности
В регионе
- 07 января, 2026
- 11:30
На фоне продолжающихся в Иране массовых протестов в Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности и военные подразделения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на İran İnternational.
Отметим, что вчера был арестован активист Юрюш Мехралибейли, требующий защиты прав тюрков Южного Азербайджана. По информации, он был задержан после того, как разместил на своей странице в Instagram видео об экономической, социальной и культурной ситуации в Иране. В опубликованном видео он выразил поддержку акциям протеста.
Последние новости
11:49
Минцифры Азербайджана проведет проектные работы в Комплексе бакинской телебашниИнфраструктура
11:39
В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧПДругие страны
11:30
В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасностиВ регионе
11:28
В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и ВенгрииНаука и образование
11:22
Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетомФинансы
10:56
В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированыПроисшествия
10:50
МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погодыВнутренняя политика
10:50
В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"Происшествия
10:40