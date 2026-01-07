На фоне продолжающихся в Иране массовых протестов в Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности и военные подразделения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на İran İnternational.

Отметим, что вчера был арестован активист Юрюш Мехралибейли, требующий защиты прав тюрков Южного Азербайджана. По информации, он был задержан после того, как разместил на своей странице в Instagram видео об экономической, социальной и культурной ситуации в Иране. В опубликованном видео он выразил поддержку акциям протеста.