İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:45
    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Azərbaycandan Hökumətlərarası Təqaüd Proqramı (HTP) çərçivəsində təhsil almaq üçün Çin üzrə 162, Macarıstan üzrə isə 454 olmaqla 616 müraciət qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, 2026-2027-ci tədris ilində Çin və Macarıstanda HTP çərçivəsində təhsil almaq istəyən namizədlər üçün ərizə qəbulu mərhələsi müvafiq olaraq ötən il dekabrın 19 və 22-də başa çatıb. Müraciət edən namizədlərdən 86 nəfər bakalavriat, 457 nəfər magistratura, 73 nəfər isə doktorantura səviyyəsi üzrə olub.

    Bildirilib ki, ilkin mərhələdə müraciətlərin sayının çoxluğu qeydə alınıb. Bununla yanaşı, müraciətlərin sayı və proqram üzrə rəqabətlilikdən asılı olmayaraq, ərizələrin dəyərləndirilməsi hər iki ölkə üzrə müvafiq elanlarda əvvəlcədən müəyyən edilmiş tələblər və meyarlar əsasında həyata keçiriləcək.

    Növbəti mərhələdə yalnız ilkin seçimdən keçən namizədlərlə Elm və Təhsil Nazirliyi, Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi, aidiyyəti dövlət qurumları və ali təhsil müəssisələri tərəfindən təyin edilmiş müvafiq sahə üzrə ekspertlərin iştirakı ilə müsahibələr təşkil olunacaq.

    Hökumətlərarası Təqaüd Proqramı Çin Macarıstan təhsil proqramı

    Son xəbərlər

    10:59

    Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    10:58

    Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib

    Region
    10:55

    Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

    Hadisə
    10:55

    Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılır

    Digər ölkələr
    10:45

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    10:42

    Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:41

    "Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

    Fərdi
    10:40

    AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:37

    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti