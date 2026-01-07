В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и Венгрии

В Азербайджане в рамках Межправительственной стипендиальной программы 616 человек подали документы на обучение в зарубежных странах, из них 162 изъявили желание обучаться в Китае, а 454 - в Венгрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство по науке и высшему образованию.

Прием заявок от кандидатов, желающих учиться по стипендиальной программе в Китае и Венгрии в 2026-2027 учебном году завершился соответственно 19 и 22 декабря прошлого года.

Оценка заявок будет проводиться на основе требований и критериев, ранее определенных в соответствующих объявлениях.

На следующем этапе будут организованы собеседования только с прошедшими предварительный отбор кандидатами с участием экспертов в соответствующей сфере, утвержденных Министерством науки и образования, Госагентством по науке и высшему образованию, соответствующими госучреждениями и вузами.