В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и Венгрии

    Наука и образование
    • 07 января, 2026
    • 11:28
    В Азербайджане в рамках Межправительственной стипендиальной программы 616 человек подали документы на обучение в зарубежных странах, из них 162 изъявили желание обучаться в Китае, а 454 - в Венгрии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство по науке и высшему образованию.

    Прием заявок от кандидатов, желающих учиться по стипендиальной программе в Китае и Венгрии в 2026-2027 учебном году завершился соответственно 19 и 22 декабря прошлого года.

    Оценка заявок будет проводиться на основе требований и критериев, ранее определенных в соответствующих объявлениях.

    На следующем этапе будут организованы собеседования только с прошедшими предварительный отбор кандидатами с участием экспертов в соответствующей сфере, утвержденных Министерством науки и образования, Госагентством по науке и высшему образованию, соответствующими госучреждениями и вузами.

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub
    Over 600 Azerbaijanis apply to study in China and Hungary

