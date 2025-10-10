İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Ağ Evin nümayəndəsi: Nobel Komitəsi üçün siyasət sülhdən daha vacibdir

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:03
    Ağ Evin nümayəndəsi: Nobel Komitəsi üçün siyasət sülhdən daha vacibdir

    Nobel Komitəsi üçün siyasət sülhdən daha vacib olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evin kommunikasiyalar üzrə direktoru Stiven Çunq Nobel Sülh Mükafatının Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçadoya verilməsindən sonra sosial şəbəkədə deyib.

    "Prezident Tramp sülh sazişləri bağlamağa, müharibələrə son qoymağa və insanların həyatını xilas etməyə davam edəcək. Onun kimi yalnız iradəsinin gücü ilə dağları yerindən oynada biləcək başqa kimsə heç vaxt tapılmayacaq", - o deyib.

    Qeyd edək ki, bu gün Nobel Komitəsindən verilən məlumata görə, müxalifətçi siyasətçi və ictimai xadim Venesuela xalqının demokratik hüquqlarının təşviqi yolunda yorulmaz fəaliyyətinə görə mükafat alıb.

    Bundan başqa, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt bildirib ki, Nobel Komitəsi ABŞ Prezidenti Donald Trampın xeyrinə qərar çıxarmasa da, o, sülh sazişləri bağlamağa və hərbi münaqişələri həll etməyə davam edəcək.

    Представитель Белого дома: Для Нобелевского комитета политика важнее мира
    White House says Nobel Committee places 'politics over peace'

