İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Birol Akgün: Azərbaycan Türk dünyası üçün önəmli bir mərkəzdir

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 12:48
    Birol Akgün: Azərbaycan Türk dünyası üçün önəmli bir mərkəzdir

    Azərbaycan Türk dünyası üçün önəmli bir mərkəzdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, elm adamlarının Bakıda bir araya gəlməsi onun tarixi və mədəni baxımdan bütün dünyanın təqdirini qazanan bir məkan olduğunu göstərir: "Bu konfrans təkcə elmi məsələlərin müzakirə edildiyi akademik bir toplantı deyil, eyni zamanda, türk xalqlarının elm, arxeologiya, tarix və mədəniyyət sahələrində ortaq elmi zəmin axtarışının konkret təzahürüdür".

    Səfir Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərindən də bəhs edib. Bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyənin gələcəyə yönəlik çox güclü əlaqələri var. İki ölkə arasındakı bağlar yalnız diplomatik və strateji tərəfdaşlıqla məhdudlaşmır: Bu münasibətlər ortaq tarix və mədəniyyət zəminində formalaşır. "Bir millət, iki dövlət" anlayışı sadəcə bir şüar deyil, çox mühüm bir prinsipdir".

    Birol Akgün türk dünyası Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Бирол Акгюн: Азербайджан — важный центр тюркского мира

    Son xəbərlər

    14:13

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti