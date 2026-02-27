Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Бирол Акгюн: Азербайджан — важный центр тюркского мира

    Азербайджан является одним из ключевых центров тюркского мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на международной научной конференции в Баку "Основатели и уроки Первого Тюркологического съезда: история и современность" в Баку.

    По его словам, тот факт, что ученые тюркского мира сегодня собрались именно в Баку, подтверждает историческую и культурную значимость города, получившего признание во всем мире.

    "Эта конференция - не просто академическая площадка для обсуждения научных вопросов. Это конкретное проявление поиска общего научного фундамента тюркских народов в сферах науки, археологии, истории и культуры", - отметил дипломат.

    Посол также коснулся отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув их стратегический характер.

    "Связи между нашими странами не ограничиваются дипломатическим и стратегическим партнерством. Эти отношения формируются на основе общей истории и культуры. Концепция "Одна нация - два государства" - это не просто лозунг, а важнейший принцип", - заявил Акгюн.

