Бирол Акгюн: Азербайджан — важный центр тюркского мира

Азербайджан является одним из ключевых центров тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на международной научной конференции в Баку "Основатели и уроки Первого Тюркологического съезда: история и современность" в Баку.

По его словам, тот факт, что ученые тюркского мира сегодня собрались именно в Баку, подтверждает историческую и культурную значимость города, получившего признание во всем мире.

"Эта конференция - не просто академическая площадка для обсуждения научных вопросов. Это конкретное проявление поиска общего научного фундамента тюркских народов в сферах науки, археологии, истории и культуры", - отметил дипломат.

Посол также коснулся отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув их стратегический характер.

"Связи между нашими странами не ограничиваются дипломатическим и стратегическим партнерством. Эти отношения формируются на основе общей истории и культуры. Концепция "Одна нация - два государства" - это не просто лозунг, а важнейший принцип", - заявил Акгюн.