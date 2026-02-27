Azərbaycan klubları avrokuboklarda 48 qolluq rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 12:54
Azərbaycan klubları cari mövsümdə avrokuboklardakı rekordunu təkrarlayıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ölkə təmsilçiləri 2025/2026 mövsümündə 48 qol vurmaqla buna nail olub.
Qollardan 31-i "Qarabağ"ın payına düşüb.
2023/2024 mövsümündə də 48 qolluq məhsuldarlıq rekordu qeydə alınmışdı.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"a uduzmaqla (1:6, 2:3) mübarizəni dayandırıb.
