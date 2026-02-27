İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycan klubları avrokuboklarda 48 qolluq rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 12:54
    Azərbaycan klubları avrokuboklarda 48 qolluq rekordunu təkrarlayıb

    Azərbaycan klubları cari mövsümdə avrokuboklardakı rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ölkə təmsilçiləri 2025/2026 mövsümündə 48 qol vurmaqla buna nail olub.

    Qollardan 31-i "Qarabağ"ın payına düşüb.

    2023/2024 mövsümündə də 48 qolluq məhsuldarlıq rekordu qeydə alınmışdı.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"a uduzmaqla (1:6, 2:3) mübarizəni dayandırıb.

    Azərbaycan klubları avrokuboklar rekord UEFA Çempionlar Liqası qol

    Son xəbərlər

    14:13

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti