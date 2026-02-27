İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Xocavənd şəhər sakini: Burada bizim üçün hər bir şərait yaradılıb

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 12:46
    Xocavənd şəhər sakini: Burada bizim üçün hər bir şərait yaradılıb

    Xocavənddə şəhərə köçürülən sakinlər üçün hər bir şərait yaradılıb.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında şəhər sakini Aqil Axundov deyib.

    O, məcburi köçkünlük dövründə uzun müddət Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalardan birində yaşadıqlarını bildirib:

    "Çox çətin günlərimiz oldu, ağır şəraitdə üç övlad böyütdüm. Xocavənd işğal olunanda qardaşım, qaynatam və nənəm şəhid olub. Özüm də müharibədə iştirak etmişəm. Çox şükür, bu gün öz yurdumuza döndük. Açığı, şəhərdə çox əla bir şərait yaradılıb, hər şey ürəyimizcədir. Daha nə istəyə bilərik?"

    şəhid Xocavənd Böyük Qayıdış

    Son xəbərlər

    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    13:58

    Azərbaycanda rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair üçillik Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti