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    Председатель 70-й сессии Генассамблеи ООН призвал страны мира прийти на помощь беженцам

    Международное сообщество не видело гуманитарного кризиса таких масштабов со времен Второй мировой войны

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Все страны мира вне зависимости от своего географического положения должны подключиться к разрешению глобального кризиса, связанного с потоками беженцев. Как сообщает Report, об этом заявил председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт. Он подчеркнул, что все государства мира несут равную ответственность за защиту лиц, которые бегут от насилия и конфликтов. 

    «Международное сообщество не видело гуманитарного кризиса таких масштабов со времен Второй мировой войны, и с наступлением зимы в северном полушарии этот кризис будет только усугубляться», - предупредил Могенс Люккетофт. 

    «Богатые страны должны принимать у себя беженцев или выделять больше финансовых средств, необходимых для оказания им помощи. Предпочтительно, чтобы они делали и то, и другое», - добавил Председатель Генеральной Ассамблеи.

    Могенс Люккетофт заявил, что намерен обсудить вопрос беженцев в ходе своей встречи с Папой Римским, который собирается посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в пятницу - в день открытия Саммита ООН по устойчивому развитию.
    «Я крайне обеспокоен ситуацией с беженцами, которые прибывают в Европу с Ближнего Востока и из Африки. Я уже говорил об индивидуальной и коллективной обязанности европейских государств действовать ответственно и гуманно», - сказал Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал государства-члены ООН участвовать в программах по переселению беженцев.

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