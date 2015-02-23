Правящая в Венгрии консервативная партия лишилась конституционного большинства

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Правящая в Венгрии консервативная партия "Фидес - Венгерский гражданский союз" потеряла квалифицированное большинство в две трети голосов в парламенте, что позволяло ей вместе с союзниками вносить изменения в конституцию и принимать многие законы, передает Report со ссылкой на BBC.

На прошедших довыборах в западной части города Веспрем кандидат от "Фидес" проиграл независимому кандидату, которого поддержала левая и либеральная оппозиция.

Популярность партии "Фидес" и премьер-министра Виктора Орбана в последнее время снизилась.

По мнению политологов, недовольство у населения вызывает предложенный консерваторами налог на интернет, а также обвинения правительства в коррупции и пророссийской внешней политике.