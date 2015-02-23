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    Правящая в Венгрии консервативная партия лишилась конституционного большинства

    Популярность партии Фидес в последнее время снизилась

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Правящая в Венгрии консервативная партия "Фидес - Венгерский гражданский союз" потеряла квалифицированное большинство в две трети голосов в парламенте, что позволяло ей вместе с союзниками вносить изменения в конституцию и принимать многие законы, передает Report со ссылкой на BBC.

    На прошедших довыборах в западной части города Веспрем кандидат от "Фидес" проиграл независимому кандидату, которого поддержала левая и либеральная оппозиция.

    Популярность партии "Фидес" и премьер-министра Виктора Орбана в последнее время снизилась.

    По мнению политологов, недовольство у населения вызывает предложенный консерваторами налог на интернет, а также обвинения правительства в коррупции и пророссийской внешней политике.

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