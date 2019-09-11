Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, агентство Киодо передаёт что правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.

Если в ходе перестановок в правительстве в октябре прошлого года многие министры сохранили свои посты, то сейчас на прежних должностях останутся только двое-генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.