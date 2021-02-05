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Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам

Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам Запрет на въезд будет действовать две недели
Другие страны
5 февраля 2021 г. 16:27
Правительство Латвии запретило въезд в страну по несущественным причинам

Правительство Латвии запретило в период с 10 по 24 февраля въезд на территорию республики по несущественным причинам из всех стран Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании кабинета министров.

Как сообщает местное агентство LETA, соответствующие поправки разработало министерство иностранных дел страны. "Въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон", - говорится в решении правительства. При этом уже введенные требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, и все въезжающие все равно должны будут предъявить подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.

Утвержденные правительством Латвии поправки также предусматривают, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны. Это связано с высоким уровнем распространения в этих странах новых штаммов коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 69 400 инфицированных, 1 281 человек умер, на лечении в больницах находятся 995 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года.

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