​Правительство Чили выплатит 1 млн. долларов дочери генерала

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Чили выплатит почти 1 млн. долларов компенсации дочери бывшего генерала Карлоса Пратса, убитого военными в годы диктатуры. Об этом сообщила 24 декабря местная печать.

Размер компенсации теперь должен быть одобрен министерством финансов Чили и согласован с родственниками погибшего генерала, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Карлос Пратс был командующим сухопутными войсками Чили, поддерживал тогдашнего законно избранного президента социалиста Сальвадора Альенде. Генерал ушел со своего поста 23 августа 1973 года, на этой должности его сменил Аугусто Пиночет. Пратс выступал против военного переворота во главе с Пиночетом 11 сентября 1973 года.

Сразу после переворота генерал уехал в аргентинскую столицу Буэнос-Айрес, где и жил в добровольном изгнании. 30 сентября 1974 года автомобиль, в котором находились Пратс и его супруга, был взорван агентами чилийской тайной полиции.

По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.