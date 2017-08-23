Пожары в Волгоградской области уничтожили более 150 строений

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Ландшафтные пожары уничтожили более 150 строений в Волгоградской области.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

"С 12:50 мск на всей территории Волгоградской области произошло резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Из-за ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду произошли ландшафтные возгорания практически по всей территории области. Наиболее сложная обстановка сложилась в шести муниципальных образованиях, в том числе в Волгограде. В результате ландшафтных возгораний уничтожено 151 строение, площадь пожара, пройденная огнем, уточняется", - сказал Гребенюк в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эта цифра еще будет уточняться. Данных о пострадавших нет.

По словам Гребенюка, эвакуация населения проводилась в двух населенных пунктах, а также в детском оздоровительном лагере, из него были эвакуированы 368 детей и 27 взрослых, их разместили в школе и планируют досрочно отправить по домам. Жители населенных пунктов, после того как угроза пожаров была ликвидирована, вернулись в свои дома.