О нас

Пожарная служба сообщила о 46 погибших в железнодорожной катастрофе в Греции

Пожарная служба сообщила о 46 погибших в железнодорожной катастрофе в Греции Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек.
Другие страны
2 марта 2023 г. 13:59
Пожарная служба сообщила о 46 погибших в железнодорожной катастрофе в Греции

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.

"Поисково-эвакуационные работы на месте железнодорожной аварии продолжаются и сегодня. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек", - отметил он.

Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. В поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

В Греции объявлен трехдневный траур.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
23 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi