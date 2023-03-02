Пожарная служба сообщила о 46 погибших в железнодорожной катастрофе в Греции

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек.

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.

"Поисково-эвакуационные работы на месте железнодорожной аварии продолжаются и сегодня. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек", - отметил он.

Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. В поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

В Греции объявлен трехдневный траур.