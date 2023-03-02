Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции.
Как сообщает
По ее словам, для идентификации погибших потребуется ДНК-анализ.
В греческой пожарной службе отметили, что после столкновения были госпитализированы 72 человека, позднее 15 из них выписали.
Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.
Напомним, что ранее арестованный после столкновения поездов начальник вокзала Ларисы признал вину, сказав, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь. Отмечается, что поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.