Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции.

По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции.

Как сообщает Report , об этом сообщила ERT NEWS главный коронер города Лариса, рядом с которым произошла катастрофа, Рубини Леондари.

По ее словам, для идентификации погибших потребуется ДНК-анализ.

В греческой пожарной службе отметили, что после столкновения были госпитализированы 72 человека, позднее 15 из них выписали.

Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

Напомним, что ранее арестованный после столкновения поездов начальник вокзала Ларисы признал вину, сказав, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь. Отмечается, что поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.