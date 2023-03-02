О нас

Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек

Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции.
Другие страны
2 марта 2023 г. 03:09
Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции.

Как сообщает Report, об этом сообщила ERT NEWS главный коронер города Лариса, рядом с которым произошла катастрофа, Рубини Леондари.

По ее словам, для идентификации погибших потребуется ДНК-анализ.

В греческой пожарной службе отметили, что после столкновения были госпитализированы 72 человека, позднее 15 из них выписали.

Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

Напомним, что ранее арестованный после столкновения поездов начальник вокзала Ларисы признал вину, сказав, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь. Отмечается, что поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda qatar qəzasında ölənlərin sayı 40-ı ötüb

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Первый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
ФотоПервый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
23 февраля 2023 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi