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    Повышение платы за проезд спровоцировало беспорядки в Сан-Паулу

    Правоохранители применили светошумовые гранаты

    Баку. 12января. REPORT.AZ/ Демонстрация против повышения платы за проезд в общественном транспорте в бразильском Сан-Паулу переросла в беспорядки.

    Как передает Report, кадры стычек между протестующими и силовиками продемонстрировал местный телеканал Globo.

    После того, как недовольные попытались заблокировать одну из станций метро, правоохранители применили светошумовые гранаты. Пострадал как минимум один силовик.

    С 7 января стоимость одной поездки в общественном транспорте в городе повысилась с 3,8 реала до 4 реалов (с $1,18 до $1,24), указывает ТАСС.

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