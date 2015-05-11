Повстанцы заявляют, что сбили марокканский истребитель в Йемене

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Повстанцы заявили, что сбили марокканский истребитель, участвовавший в боевых действиях на территории Йемена в составе коалиции арабских стран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает йеменский телеканал "Эль-Масира".

Ранее военное командование Марокко сообщило, что истребитель пропал в Йемене в воскресенье во время боевого вылета.

О судьбе пилота не сообщается.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией 26 марта начала операцию "Буря решимости" по ликвидации с воздуха группировок повстанцев-хуситов в Йемене. В конце апреля коалиция начала проведение новой операции под названием "Возрождение надежды". Цель проводимой силами коалиции операции в Йемене — заставить хуситов и примкнувших к ним сторонников Салеха вернуть власть законному лидеру страны Абд Раббу Мансур Хади и правительству.