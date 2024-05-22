Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций в отношении России

Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций в отношении России. Министры стран сообщества утвердят ограничения на заседании Совета ЕС 27 мая.

Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций в отношении России. Министры стран сообщества утвердят ограничения на заседании Совета ЕС 27 мая.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил европейский источник.

После окончательного утверждения этого решения на Совете ЕС может появиться поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.