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Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций в отношении России

Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций в отношении России Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций в отношении России. Министры стран сообщества утвердят ограничения на заседании Совета ЕС 27 мая.
Другие страны
22 мая 2024 г. 14:14
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций в отношении России

Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций в отношении России. Министры стран сообщества утвердят ограничения на заседании Совета ЕС 27 мая.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил европейский источник.

После окончательного утверждения этого решения на Совете ЕС может появиться поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.

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Версия на английском языке EU permanent representatives agreed on new sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar rejimi ilə bağlı razılığa gəliblər

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