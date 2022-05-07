О нас
Аудио новости

Постпред США: Вашингтон не видит возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

Постпред США: Вашингтон не видит возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, но будет пытаться изолировать РФ.
Другие страны
7 мая 2022 г. 09:43
Постпред США: Вашингтон не видит возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, но будет пытаться изолировать РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью журналистам американского телеканала PBC, опубликованном в пятницу.

Она констатировала, что "Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН". "Я в полной мере осведомлена и с пониманием отношусь к точке зрения президента Украины [Владимира Зеленского] относительно того, что Совет [Безопасности ООН], по его мнению, действовал медленно", - добавила Томас-Гринфилд.

"Я также осведомлена об их [Киева] запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом [СБ ООН], я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать", - сказала постпред США.

Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что Россия якобы "угрожала применить ядерное оружие". По ее версии, российская сторона "озвучивала ложные обвинения в адрес США и украинцев относительно применения химического оружия". "Мы знаем, что они способны применить химическое оружие", - продолжала постпред США, говоря о России. "Они применяли их в Сирии. Так что нам нужно относиться к угрозе серьезно", - полагает она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка
В результате военных действий в Украине погибли 223 ребенка
7 мая 2022 г. 10:20
Шесть человек пострадали и один погиб при нападении на курорте Канкун в Мексике
Шесть человек пострадали и один погиб при нападении на курорте Канкун в Мексике
7 мая 2022 г. 10:12
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
7 мая 2022 г. 09:59
Число погибших при взрыве в Гаване выросло до 22 человек - ВИДЕО
ФотоЧисло погибших при взрыве в Гаване выросло до 22 человек - ВИДЕО
7 мая 2022 г. 06:51
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Байден подписал новый пакет военной помощи Украине
Байден подписал новый пакет военной помощи Украине
7 мая 2022 г. 03:41
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
7 мая 2022 г. 03:19
Сегодня пройдет инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона
Сегодня пройдет инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона
7 мая 2022 г. 02:21
Гутерриш получил поддержку всего СБ ООН в усилиях по урегулированию в Украине
Гутерриш получил поддержку всего СБ ООН в усилиях по урегулированию в Украине
6 мая 2022 г. 23:48
СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта
СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта
6 мая 2022 г. 23:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi