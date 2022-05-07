Постпред США: Вашингтон не видит возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, но будет пытаться изолировать РФ.

Администрация США не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, но будет пытаться изолировать РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью журналистам американского телеканала PBC, опубликованном в пятницу.

Она констатировала, что "Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН". "Я в полной мере осведомлена и с пониманием отношусь к точке зрения президента Украины [Владимира Зеленского] относительно того, что Совет [Безопасности ООН], по его мнению, действовал медленно", - добавила Томас-Гринфилд.

"Я также осведомлена об их [Киева] запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом [СБ ООН], я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать", - сказала постпред США.

Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что Россия якобы "угрожала применить ядерное оружие". По ее версии, российская сторона "озвучивала ложные обвинения в адрес США и украинцев относительно применения химического оружия". "Мы знаем, что они способны применить химическое оружие", - продолжала постпред США, говоря о России. "Они применяли их в Сирии. Так что нам нужно относиться к угрозе серьезно", - полагает она.