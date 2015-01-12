Постпред США в ООН выступила против расширений санкций по Ирану

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр считает, что введение новых санкций против Ирана самым негативным образом отразится на переговорах по его ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ожидается, что над законодательством по расширению санкционного пакета в отношении Тегерана и его ядерной программы будет работать новое республиканское большинство в сенате во главе со своим лидером Митчем Макконеллом, а также некоторые демократы.

"Некоторые конгрессмены полагают, что настало время расширить санкции против Ирана. Они доказывают, что это самый эффективный способ заставить Иран отказаться от своей программы. Наша администрация считает, что сейчас расширение санкций отразится на достижении цели самым негативным образом", - цитирует заявление постпреда в ООН издание Politico. Издание отмечает, что Пауэр выступала с речью в университете Луисвилла (штат Кентукки) на одном мероприятии с Макконнеллом. Таким образом, она стала первой из высокопоставленных сотрудников администрации Обамы, встретившихся с лидером республиканского большинства в сенате.