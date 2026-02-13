Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов
- 13 февраля, 2026
- 11:47
Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".
"Вместе с главой киевской областной государственной администрации Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, укрепляя устойчивость водоснабжения сообщества. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины", - написал Гусев.
Ранее, посол Азербайджана сообщал, что гуманитарная помощь из Баку прибыла в Киев.
🇺🇦🇦🇿Together with @MykolaKalashnyk and Ambassador @SMardaliyev, we oversaw the transfer of generators from the Republic of Azerbaijan to Irpin, strengthening the resilience of the community’s water supply. Grateful for Azerbaijan’s steadfast support for Ukraine. #WarmthForUkraine pic.twitter.com/3GOAzNrcmj— Yuriy Husyev (@Husyev) February 13, 2026