Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 11:47
    Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Вместе с главой киевской областной государственной администрации Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, укрепляя устойчивость водоснабжения сообщества. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины", - написал Гусев.

    Ранее, посол Азербайджана сообщал, что гуманитарная помощь из Баку прибыла в Киев.

    Украина российско-украинская война генераторы электрооборудование Юрий Гусев Ирпень гумпомощь
    Ukrayna səfiri humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib
