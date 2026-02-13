Ukrayna səfiri humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 13 fevral, 2026
- 11:58
Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Kiyevə göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"Kiyev Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Mikola Kalaşnik və Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyevlə birlikdə Azərbaycandan İrpenə generatorların təhvil verilməsi prosesinə kuratorluq etdik, bununla da icmanın su təchizatının dayanıqlığını gücləndirdik. Ukraynaya sarsılmaz dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik", - səfir yazıb.
Bundan əvvəl Azərbaycan səfiri Bakıdan humanitar yardımın Kiyevə çatdığını bildirmişdi.
Son xəbərlər
13:49
Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə baş tutacaqRegion
13:49
Azərbaycan klubu monteneqrolu legioneri ilə yolları ayırıbKomanda
13:44
Gürcüstan bu il 4 000-ə yaxın qanunsuz miqrantı ölkədən çıxarmağı planlaşdırırRegion
13:43
"Sabah" iki futbolçusu ilə yolları ayırıbFutbol
13:35
Foto
Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilibHərbi
13:25
Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilibDigər ölkələr
13:24
Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar barələrində mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilərDaxili siyasət
13:17
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilirMaliyyə
13:13