İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ukrayna səfiri humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 11:58
    Ukrayna səfiri humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Kiyevə göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Kiyev Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Mikola Kalaşnik və Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyevlə birlikdə Azərbaycandan İrpenə generatorların təhvil verilməsi prosesinə kuratorluq etdik, bununla da icmanın su təchizatının dayanıqlığını gücləndirdik. Ukraynaya sarsılmaz dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik", - səfir yazıb.

    Bundan əvvəl Azərbaycan səfiri Bakıdan humanitar yardımın Kiyevə çatdığını bildirmişdi.

    Ukrayna Azərbaycan humanitar yardım generator
    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов
    Ukrainian ambassador thanks Azerbaijan for its support, supply of generators

    Son xəbərlər

    13:49

    Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə baş tutacaq

    Region
    13:49

    Azərbaycan klubu monteneqrolu legioneri ilə yolları ayırıb

    Komanda
    13:44

    Gürcüstan bu il 4 000-ə yaxın qanunsuz miqrantı ölkədən çıxarmağı planlaşdırır

    Region
    13:43

    "Sabah" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb

    Futbol
    13:35
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hərbi
    13:25

    Ukraynanın Aİ-yə üzvlük prosesi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    13:24

    Ali Məhkəmə: Vətəndaşlar barələrində mediada gedən məlumatların bir müddət sonra silinməsini tələb edə bilər

    Daxili siyasət
    13:17

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə kompensasiyanın qabaqcadan ödənilməsi üçün yeni qanunun qəbulu təklif edilir

    Maliyyə
    13:13

    AFFA rəsmisi: "Bəzi futbolçular oyunun gedişatına təsir göstərməyin manipulyasiya olduğunu anlamır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti