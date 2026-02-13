Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 11:47
    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Вместе с главой киевской областной государственной администрации Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, укрепляя устойчивость водоснабжения сообщества. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины", - написал Гусев.

    Ранее, посол Азербайджана сообщал, что гуманитарная помощь из Баку прибыла в Киев.

    Украина российско-украинская война генераторы электрооборудование Юрий Гусев Ирпень гумпомощь
    Ukrayna səfiri humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Ukrainian ambassador thanks Azerbaijan for its support, supply of generators
    Ты - Король

    Последние новости

    13:48
    Фото

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Армия
    13:46

    Песков: Новый раунд переговоров РФ-США-Украина пройдет на следующей неделе

    В регионе
    13:41
    Фото

    В Баку временно перекроют участок Аэропортовского шоссе из-за замены табло

    Внутренняя политика
    13:39

    Касымалиев: Ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан открывает новые возможности для Таджикистана

    В регионе
    13:37

    На Филиппинах 57 полицейских обвиняются в издевательствах над новыми сотрудниками

    Другие страны
    13:32

    ММ одобрил в I чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством

    Финансы
    13:26

    ММ в первом чтении принял расширение оснований для изъятия земель для госнужд

    Финансы
    13:16

    ЕС предоставит 5 млн евро на проекты муниципалитетов в Азербайджане

    Энергетика
    13:15

    Законопроект о доступе к онкологической помощи в частных клиниках прошел финальное чтение в ММ

    Милли Меджлис
    Лента новостей