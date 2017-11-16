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    Посольство США в Зимбабве приостановило операции с визами

    Правительство США глубоко обеспокоено недавними действиями вооруженных сил Зимбабве

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Посольство США в Зимбабве временно прекратило операции с визами из-за нехватки сотрудников посольства на фоне политической нестабильности в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, посольство также сообщило, что правительство США "глубоко обеспокоено недавними действиями вооруженных сил Зимбабве".

    Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководил страной с объявления ею независимости в 1980 году.

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