Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Посол России вызван в МИД Италии

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 23:09
    Посол России вызван в МИД Италии

    Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в стране Алексея Парамонова.

    Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ANSA.

    По информации итальянских СМИ, поводом для вызова российского дипломата стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно обрушения части исторической башни Конти в Риме.

    3 ноября Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Италия скоро рухнет "от экономики до башен" из-за того, что она направляет миллиарды евро на поддержку Украины.

    посол РФ МИД Италии Захарова

    Последние новости

    23:22

    Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в Газе

    Другие страны
    23:09

    Посол России вызван в МИД Италии

    Другие страны
    23:08

    Сьерра-Леоне в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН

    Другие страны
    22:46

    В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

    Другие страны
    22:30

    СМИ: В США демократы готовятся к уходу Пелоси из политики

    Другие страны
    22:24

    Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военных

    Другие страны
    22:23

    Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

    Другие страны
    22:12

    Премьер Ирака ожидает вывод иностранных войск из страны к сентябрю 2026 года

    Другие страны
    22:01

    Президент Армении прибыл в Катар для участия в саммите ООН

    В регионе
    Лента новостей