Посол России вызван в МИД Италии
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 23:09
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в стране Алексея Парамонова.
Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ANSA.
По информации итальянских СМИ, поводом для вызова российского дипломата стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно обрушения части исторической башни Конти в Риме.
3 ноября Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Италия скоро рухнет "от экономики до башен" из-за того, что она направляет миллиарды евро на поддержку Украины.
