    • 04 noyabr, 2025
    • 00:45
    Rusiya səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    Rusiya Federasiyasının Romadakı səfiri Aleksey Paramonov İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli ANSA agentliyi məlumat yayıb.

    Çağırılmaya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın Romadakı tarixi Konti Qülləsinin bir hissəsinin uçması ilə bağlı açıqlaması səbəb olub.

    Diplomatla görüşdə Zaxarovanın şərhlərinin qəbuledilməz olduğu bildirilib.

    Noyabrın 3-də Zaxarova Telegram kanalında bildirib ki, İtaliya Ukraynaya dəstək üçün milyardlarla avro xərcləndiyi üçün iqtisadiyyatından tutmuş qüllələrə qədər tezliklə dağılacaq.

