В центре Рима обрушилась часть башни Конти, спасены четверо рабочих
- 03 ноября, 2025
- 16:16
В центре Рима, рядом с Императорскими форумами, обрушилась часть башни Конти (Торре-деи-Конти) на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реконструкции.
Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Четверо рабочих, оказавшихся заблокированными в верхней части здания, спасены.
Кроме того, под обломками находится еще один рабочий, с которым удалось установить связь. Пожарные группы SAF пытаются добраться до него.
На место инцидента прибыли мэр Рима Роберто Гуальтьери, министр культуры Алессандро Джули и другие высокопоставленные чиновники.
На месте работают пожарные, скорая помощь, полиция и муниципальные службы.
