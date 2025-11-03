Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В центре Рима обрушилась часть башни Конти, спасены четверо рабочих

    • 03 ноября, 2025
    • 16:16
    В центре Рима обрушилась часть башни Конти, спасены четверо рабочих

    В центре Рима, рядом с Императорскими форумами, обрушилась часть башни Конти (Торре-деи-Конти) на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реконструкции.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

    Четверо рабочих, оказавшихся заблокированными в верхней части здания, спасены.

    Кроме того, под обломками находится еще один рабочий, с которым удалось установить связь. Пожарные группы SAF пытаются добраться до него.

    На место инцидента прибыли мэр Рима Роберто Гуальтьери, министр культуры Алессандро Джули и другие высокопоставленные чиновники.

    На месте работают пожарные, скорая помощь, полиция и муниципальные службы.

