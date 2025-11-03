В центре Рима обрушилась часть башни Конти, спасены четверо рабочих

В центре Рима, рядом с Императорскими форумами, обрушилась часть башни Конти (Торре-деи-Конти) на площади Ларго Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на реконструкции.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Четверо рабочих, оказавшихся заблокированными в верхней части здания, спасены.

Кроме того, под обломками находится еще один рабочий, с которым удалось установить связь. Пожарные группы SAF пытаются добраться до него.

На место инцидента прибыли мэр Рима Роберто Гуальтьери, министр культуры Алессандро Джули и другие высокопоставленные чиновники.

На месте работают пожарные, скорая помощь, полиция и муниципальные службы.