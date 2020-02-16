Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Посол России в Турции Алексей Ерхов в воскресенье, 16 февраля, рассказал о продолжающихся угрозах в свой адрес, а также в адрес Российской Федерации.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал “Звезда”.

По словам дипломата, за последние два дня ему поступали такие угрозы как: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови”.

“Но, по нашим ощущениям, информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено. Я думаю, это следствие проявленного к теме общественного внимания. Тем, кто это делает, мы признательны, это важно”, приводит его слова телеканал “Звезда”.

Как отметил Ерхов, подобные заявления невозможно не воспринимать серьезно, так как речь идет о целой стране. Дипломат при этом добавил, что за себя он не переживает, так как у него хорошая и грамотная охрана. За это он поблагодарил, в частности, турецкую сторону. Однако посол всё же подчеркнул важность ситуации, так как невозможно охранять всех сотрудников загранучреждений России, а также изолировать ее граждан, которые проживают в Турции.