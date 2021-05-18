Посол: Мы глубоко переживаем смерть каждого израильтянина и палестинца

"Израильтяне и палестинцы заслуживают возможности жить мирно бок о бок"

"Мы глубоко переживаем смерть каждого человека, будь то израильтянин или палестинец. Каждая жертва имеет значение. Жертвами атак ХАМАС стали десять человек в Израиле, евреи и арабы. За последнюю неделю миллионы израильских детей, женщин и мужчин ютятся в бомбоубежищах, в то время как тысячи ракет ХАМАС падают вокруг них. Многие из этих ракет упали в Газе, убив палестинских детей".

Об этом, комментируя события вокруг очередной эскалации палестино-израильского конфликта заявил Report посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

По его словам, ХАМАС построил в Газе подземные туннели для террористов под игровыми площадками, родильными домами и мечетями, и спрятал свои ракеты в школах и домах, имея четкую цель увеличить число жертв среди палестинского гражданского населения во время вынужденного ответного удара со стороны Израиля.

"Израиль использует свои ракеты для защиты своих детей, в то время как ХАМАС использует детей для защиты своих ракет. Израиль точечно отвечает на неизбирательные атаки, наносит удары по террористам ХАМАС. Мы предпринимаем беспрецедентные шаги для предотвращения жертв среди гражданского населения. Мы делаем то, что не делает ни одна другая страна: сообщаем по телефону и отправляем текстовые сообщения, чтобы все успели эвакуироваться заранее. К сожалению, иногда, несмотря на все наши усилия, использование ХАМАС метода "живых щитов" приводит к ранениям мирных жителей", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Израиль ожидает от международного сообщества осуждения неизбирательного и неспровоцированного нападения ХАМАС, которые угрожают как израильтянам, так и палестинцам.

"Мы также ожидаем, что все порядочные люди поддержат усилия Израиля по самозащите и ликвидации террористической инфраструктуры ХАМАС, делая все возможное, чтобы минимизировать количество жертв с обеих сторон. Израильтяне и палестинцы заслуживают возможности жить мирно бок о бок. Мы надеемся на будущее, в котором наши дети будут сосуществовать как соседи в процветании. Первым шагом к этому была бы демилитаризация сектора Газа и установление власти в Газе, которая будет вкладываться в благосостояние населения Газы, а не в разрушение Государства Израиль", - заключил посол Дж. Дик.