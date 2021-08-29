Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявляет пресс-служба министерства обороны Великобритании.
"Последний рейс с персоналом вооруженных сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.