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Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

Последний самолет с британскими военными покинул Кабул Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана.
Другие страны
29 августа 2021 г. 02:11
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявляет пресс-служба министерства обороны Великобритании.

"Последний рейс с персоналом вооруженных сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya hərbçilərinin olduğu sonuncu təyyarə Kabili tərk edib

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