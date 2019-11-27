Порядка 20 связанных с Моралесом политиков укрылись в посольстве Мексики в Боливии

Около 20 боливийских политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики в Боливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник в интервью радио Fides глава МИД в переходном правительстве Боливии Карен Лонгарик.

"В мексиканском представительстве находятся 20 человек, получивших дипломатическое убежище", - сказала она. По словам Лонгарик, в отношении четырех из них действует ордер на арест, и это означает, что посольство Мексики более не может позволить им покинуть страну.