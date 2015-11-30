Порошенко в Париже призвал продлить санкции в отношении России

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в ходе климатического саммита в Париже провел короткие встречи с президентами Австрии, Латвии, Румынии и премьер-министрами Италии, Нидерландов, Люксембурга, Словакии и Греции.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Президент призвал лидеров этих стран продлить санкции в отношении России из-за невыполнения ею Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

Также во время этих разговоров обсуждался вопрос предоставления украинцам безвизового режима.