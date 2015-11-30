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    Порошенко в Париже призвал продлить санкции в отношении России

    Также обсуждался вопрос предоставления украинцам безвизового режима

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в ходе климатического саммита в Париже провел короткие встречи с президентами Австрии, Латвии, Румынии и премьер-министрами Италии, Нидерландов, Люксембурга, Словакии и Греции. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

    "Президент призвал лидеров этих стран продлить санкции в отношении России из-за невыполнения ею Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

    Также во время этих разговоров обсуждался вопрос предоставления украинцам безвизового режима.

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