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    Помпео: "США уничтожили 99% ИГ"

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

    "Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" — отметил Помпео.

    По его словам, кампания США в ближневосточном регионе была "крайне успешной".

    19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

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