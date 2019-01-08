Помпео: "США уничтожили 99% ИГ"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" — отметил Помпео.

По его словам, кампания США в ближневосточном регионе была "крайне успешной".

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.