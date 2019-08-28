Помпео: США готовы предоставить Ирану кредиты, если его власти "изменят поведение"

Соединенные Штаты готовы выделить Ирану финансовые средства для развития страны в случае, если власти изменят свое поведения и выполнят условия, которые ставит Вашингтон.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC, текст которого распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы найти выход. Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успеха в том, чтобы изменить поведение своего руководства", - сказал он.

"Когда это будет сделано, мы рады будем сесть за стол переговоров с Ираном и предоставить им ресурсы и капитал, необходимые для того, чтобы они стали успешной страной", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон выделить Ирану краткосрочные кредиты, которые позволят этой стране преодолеть экономические последствия санкций США.